«Айлендерс» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на домашнем льду проиграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

За команду из Нью-Йорка забили Кейси Сизикас, Брок Нельсон и Бо Хорват. У «Ред Уингз» отличились Даниэль Спронг, Джейк Уолман, Джей Ти Комфер и Лукас Раймонд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.