«Айлендерс» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в гостях одержал победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.

В составе «Ред Уингз» отличились Мориц Зайдер, Дилан Ларкин, Лукас Раймонд и Симон Эдвинссон.

За хозяев шайбы забросили Андерс Ли и Кайл Палмиери.

«Детройт» набрал 20 очков и расположился на 13-м месте в Восточной конференции, «Айлендерс» идут 13-ми с 20 очками.