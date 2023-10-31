«Айлендерс» в овертайме уступили «Детройту», Сорокин отразил 34 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Детройту» со счетом 3:4.

В составе «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 34 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 10 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 13 очками — на третьей строчке.