«Айлендерс» уступили «Детройту», Варламов отразил 17 бросков
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Детройту» со счетом 2:4.
В составе хозяев отличились Андерс Ли и Кайл Палмиери, вратарь Семен Варламов отразил 17 бросков. У «Ред Уингз» шайбы забросили Мориц Зайдер, Дилан Ларкин, Лукас Раймонд и Симон Эдвинссон.
После этого матча «Айлендерс» с 21 очком занимают 10-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 20 очками — на 13-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Детройт» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Ли — 8 (Пажо, Добсон), 4:35 — 1:0. Зайдер — 2 (Копп, Фишер), 13:25 — 1:1. Палмиери — 10 (Нельсон, Джордж), 27:42 — 2:1. Ларкин — 12 (Холл, Юханссон), 51:20 — 2:2. Раймонд — 5 (Эдвинссон, Зайдер), 53:53 — 2:3. Эдвинссон — 3 (п.в.), 59:57 — 2:4.
Вратари: Варламов (57:11 — 59:57) — Лайон.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 31 (7+9+15) — 21 (5+7+9).
Наши: Цыплаков (15.18/1/0) — Тарасенко (15.56/0/+1).
26 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Атлантический дивизион
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|Бостон
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|9
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|17
|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
|Юта
|21
|8
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -