«Айлендерс» уступили «Детройту», Варламов отразил 17 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Детройту» со счетом 2:4.

В составе хозяев отличились Андерс Ли и Кайл Палмиери, вратарь Семен Варламов отразил 17 бросков. У «Ред Уингз» шайбы забросили Мориц Зайдер, Дилан Ларкин, Лукас Раймонд и Симон Эдвинссон.

После этого матча «Айлендерс» с 21 очком занимают 10-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 20 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Ли — 8 (Пажо, Добсон), 4:35 — 1:0. Зайдер — 2 (Копп, Фишер), 13:25 — 1:1. Палмиери — 10 (Нельсон, Джордж), 27:42 — 2:1. Ларкин — 12 (Холл, Юханссон), 51:20 — 2:2. Раймонд — 5 (Эдвинссон, Зайдер), 53:53 — 2:3. Эдвинссон — 3 (п.в.), 59:57 — 2:4.

Вратари: Варламов (57:11 — 59:57) — Лайон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (7+9+15) — 21 (5+7+9).

Наши: Цыплаков (15.18/1/0) — Тарасенко (15.56/0/+1).

26 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.