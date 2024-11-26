Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:01

«Айлендерс» уступили «Детройту», Варламов отразил 17 бросков

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступили «Детройту» со счетом 2:4.

В составе хозяев отличились Андерс Ли и Кайл Палмиери, вратарь Семен Варламов отразил 17 бросков. У «Ред Уингз» шайбы забросили Мориц Зайдер, Дилан Ларкин, Лукас Раймонд и Симон Эдвинссон.

После этого матча «Айлендерс» с 21 очком занимают 10-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 20 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Ли — 8 (Пажо, Добсон), 4:35 — 1:0. Зайдер — 2 (Копп, Фишер), 13:25 — 1:1. Палмиери — 10 (Нельсон, Джордж), 27:42 — 2:1. Ларкин — 12 (Холл, Юханссон), 51:20 — 2:2. Раймонд — 5 (Эдвинссон, Зайдер), 53:53 — 2:3. Эдвинссон — 3 (п.в.), 59:57 — 2:4.

Вратари: Варламов (57:11 — 59:57) — Лайон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (7+9+15) — 21 (5+7+9).

Наши: Цыплаков (15.18/1/0) — Тарасенко (15.56/0/+1).

26 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Читайте также
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Дзюба ответил Геничу на слова о «футбольной псине»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вегас» переиграл «Филадельфию» в серии буллитов, Барбашев, Мичков и Дорофеев забросили по шайбе
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 24 15 9 32
2 Каролина 21 15 6 31
3 Вашингтон 21 14 7 29
4 Рейнджерс 20 12 8 25
5 Айлендерс 22 8 14 21
6 Филадельфия 22 9 13 21
7 Коламбус 20 9 11 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 22 12 10 25
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Баффало 21 11 10 23
5 Бостон 22 10 12 23
6 Детройт 21 9 12 20
7 Оттава 20 8 12 17
8 Монреаль 20 7 13 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 21 17 4 34
2 Миннесота 20 13 7 30
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 23 10 13 21
6 Юта 21 8 13 19
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 21 12 9 27
3 Лос-Анджелес 21 11 10 25
4 Эдмонтон 22 11 11 24
5 Ванкувер 19 10 9 23
6 Сиэтл 21 10 11 21
7 Анахайм 19 8 11 19
8 Сан-Хосе 23 6 17 17
Результаты / календарь
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
26.11 03:00
Филадельфия – Вегас
 4 : 5 Б
26.11 03:00
Тампа-Бэй – Колорадо
 8 : 2
26.11 03:00
Рейнджерс – Сент-Луис
 2 : 5
26.11 03:00
Флорида – Вашингтон
 1 : 4
26.11 03:00
Каролина – Даллас
 6 : 4
26.11 03:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 5 : 2
26.11 03:30
Оттава – Калгари
 - : -
26.11 03:30
Айлендерс – Детройт
 2 : 4
26.11 04:00
Миннесота – Виннипег
 - : -
26.11 06:00
Анахайм – Сиэтл
 - : -
26.11 06:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости