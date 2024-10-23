«Детройт» обыграл «Айлендерс», у Тарасенко результативная передача
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Айлендерс» со счетом 1:0.
Единственный гол на 9-й минуте забил Патрик Кейн с передачи Владимира Тарасенко.
В следующем матче «Детройт» 25 октября примет «Нью-Джерси», «Айлендерс» сыграют с «Дэвилз» на следующий день.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Детройт» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Кейн — 1 (Тарасенко, Комфер), 8:54 — 0:1.
Вратари: Сорокин (57:11 — 57:46, 58:19) — Лайон.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (8+14+7) — 10 (2+6+2).
Наши: Романов (20.58/0/0), Цыплаков (16.01/1/0) — Тарасенко (12.19/0/+1).
23 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Коламбус
|6
|3
|3
|6
|5
|Айлендерс
|6
|2
|4
|6
|6
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|7
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|3
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|4
|Бостон
|7
|3
|4
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Детройт
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|6
|6
|0
|12
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|7
|4
|3
|8
|6
|Колорадо
|7
|3
|4
|6
|7
|Чикаго
|7
|2
|5
|5
|8
|Нэшвилл
|6
|1
|5
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Ванкувер
|6
|3
|3
|8
|4
|Сиэтл
|7
|4
|3
|8
|5
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
Результаты / календарь
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27.10
28.10
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|6 : 2
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|0 : 1
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 3
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|3 : 6
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|2 : 3
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|4 : 0
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
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