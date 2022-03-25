«Айлендерс» обыграли «Детройт». Сорокин сделал 37 сэйвов

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«Айлендерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Клуб из Нью-Йорка одержал вторую победу кряду.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 из 39 бросков.