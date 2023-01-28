«Айлендерс» обыграли «Детройт». Сорокин отразил все 23 броска

Читать «СЭ» в

«Айлендерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Островитяне» прервали серию из шести поражений.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил все 23 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 53 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет двенадцатым — 50 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ли — 18 (Палмиери, Нельсон), 24:44 — 1:0. Нельсон — 19 (Палмиери, Пулок), 44:31 — 2:0.

Вратари: Сорокин — Хелльберг (56:40).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+10+10) — 23 (5+13+5).

Наши: Романов (19.36/3/0) — -.

28 января. Нью-Йорк. UBS Arena.