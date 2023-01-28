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«Айлендерс» обыграли «Детройт». Сорокин отразил все 23 броска

23 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»
Евгений Козинов
Корреспондент
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28 января. «Айлендерс» — «Детройт» — 2:0. Илья Сорокин в воротах.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Островитяне» прервали серию из шести поражений.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил все 23 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 53 очка и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет двенадцатым — 50 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ли — 18 (Палмиери, Нельсон), 24:44 — 1:0. Нельсон — 19 (Палмиери, Пулок), 44:31 — 2:0.

Вратари: Сорокин — Хелльберг (56:40).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+10+10) — 23 (5+13+5).

Наши: Романов (19.36/3/0) — -.

28 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 48 31 17 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 47 21 26 50
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 47 26 21 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 49 23 26 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 49 23 26 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 49 15 34 35
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1.02
2.02
28.01 03:00
Айлендерс – Детройт
 2 : 0
28.01 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
28.01 03:00
Рейнджерс – Вегас
 - : -
28.01 03:00
Торонто – Оттава
 - : -
28.01 03:00
Флорида – Лос-Анджелес
 - : -
28.01 04:30
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
28.01 06:00
Ванкувер – Коламбус
 - : -
28.01 06:00
Сиэтл – Калгари
 - : -
28.01 23:00
Колорадо – Сент-Луис
 - : -
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 47 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 71
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 48 37
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

48 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

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