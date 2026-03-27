«Айлендерс» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» проиграл «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У хозяев голы забили Бо Хорват и Калум Ритчи, у гостей единственной заброшенной шайбой отличился Мэтт Дюшен.

У «Далласа» серия из четырех поражений подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции с 97 очками после 72 встреч. «Айлендерс» идут на восьмом месте в Восточной конференции (87 очков после 73 игр).

В следующем матче «Даллас» 29 марта сыграет на выезде с «Питтсбургом». «Айлендерс» 28 марта примут «Флориду».

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