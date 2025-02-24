«Айлендерс» уступили «Далласу», Сорокин отразил 25 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Далласу» со счетом 3:4.

В составе «островитян» отличились Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери и Энтони Даклер, вратарь Илья Сорокин отразил 25 бросков из 29. У «Старз» хет-трик оформил Джейсон Робертсон, еще один гол на счету Сэма Стила.

После этого матча «Айлендерс» с 57 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 76 очками — на второй строчке «Запада».

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«Айлендерс» — «Даллас» — 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Голы: Стил — 5 (Бек, Сиси), 2:10 — 0:1. Энгвалль — 4 (Маклин, Гаткомб), 23:44 — 1:1. Робертсон — 21 (Хинтц, Бурк), 28:48 — 1:2. Палмиери — 17 (Деанджело, Нельсон), 28:55 — 2:2. Робертсон — 22 (бол., Хинтц, Дюшен), 35:53 — 2:3. Робертсон — 23 (бол., Джонстон, Дюшен), 37:28 — 2:4. Дюклер — 5 (Хорват), 49:17 — 3:4.

Вратари: Сорокин (56:27 — 56:51, 57:59 — 58:58, 59:30) — Эттингер.

Штраф: 12 — 21.

Броски: 38 (8+18+12) — 29 (9+15+5).

Наши: Романов (22.26/2/+2), Цыплаков (12.48/2/0) — Дадонов (12.55/0/-1), Любушкин (18.45/1/-1).

24 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 16602 зрителя.