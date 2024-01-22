«Айлендерс» обыграли «Даллас» в первом матче под руководством Руа, Романов забил гол
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Даллас» со счетом 3:2.
В составе «островитян» отличились Александр Романов, Хадсон Фашинг и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 41 бросок из 43. У «Старз» отличились Джейсон Робертсон и Нильс Лундквист.
Этот матч стал первым для Патрика Руа в качестве главного тренера «Айлендерс». он возглавил команду 21 января, сменив Лэйна Ламберта.
После этого матча «Айлендерс» с 51 очком занимают девятое место в Восточной конференции, «Даллас» с 60 очками — на четвертой строчке «Запада».
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«Айлендерс» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Романов — 5 (Барзал, Добсон), 2:52 — 1:0. Робертсон — 16 (Павелски, Факса), 31:35 — 1:1. Лундквист — 2 (Стил, Павелски), 35:08 — 1:2. Фэшинг — 3 (Добсон, Нельсон), 45:23 — 2:2. Хорват — 19 (Барзал), 60:41 — 3:2.
Вратари: Сорокин — Уэджвуд.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 28 (13+5+9+1) — 43 (16+14+13+0).
Наши: Романов (23.39/2/+2) — Дадонов (11.47/1/-1).
22 января. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|58
|2
|Филадельфия
|47
|25
|22
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Айлендерс
|46
|20
|26
|51
|5
|Вашингтон
|44
|22
|22
|50
|6
|Нью-Джерси
|44
|23
|21
|49
|7
|Питтсбург
|43
|21
|22
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|28
|17
|65
|2
|Флорида
|45
|27
|18
|58
|3
|Детройт
|46
|24
|22
|53
|4
|Тампа-Бэй
|47
|24
|23
|53
|5
|Торонто
|44
|22
|22
|52
|6
|Монреаль
|46
|19
|27
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|42
|17
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|30
|14
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|46
|27
|19
|60
|4
|Нэшвилл
|46
|25
|21
|51
|5
|Аризона
|44
|22
|22
|47
|6
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|7
|Миннесота
|46
|20
|26
|45
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|46
|31
|15
|66
|2
|Вегас
|46
|27
|19
|59
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|43
|22
|21
|52
|5
|Сиэтл
|45
|19
|26
|47
|6
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|7
|Анахайм
|45
|15
|30
|31
|8
|Сан-Хосе
|46
|11
|35
|26
|22.01
|01:00
|
Каролина – Миннесота
|2 : 5
|22.01
|03:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|2 : 1
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|3 : 2 ОТ
|22.01
|04:30
|
Анахайм – Рейнджерс
|- : -
|22.01
|05:00
|
Сиэтл – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|46
|76
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|66
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|37
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|45
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|30
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|7
|1.58