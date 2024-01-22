«Айлендерс» обыграли «Даллас» в первом матче под руководством Руа, Романов забил гол

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Даллас» со счетом 3:2.

В составе «островитян» отличились Александр Романов, Хадсон Фашинг и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 41 бросок из 43. У «Старз» отличились Джейсон Робертсон и Нильс Лундквист.

Этот матч стал первым для Патрика Руа в качестве главного тренера «Айлендерс». он возглавил команду 21 января, сменив Лэйна Ламберта.

После этого матча «Айлендерс» с 51 очком занимают девятое место в Восточной конференции, «Даллас» с 60 очками — на четвертой строчке «Запада».

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«Айлендерс» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Романов — 5 (Барзал, Добсон), 2:52 — 1:0. Робертсон — 16 (Павелски, Факса), 31:35 — 1:1. Лундквист — 2 (Стил, Павелски), 35:08 — 1:2. Фэшинг — 3 (Добсон, Нельсон), 45:23 — 2:2. Хорват — 19 (Барзал), 60:41 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 28 (13+5+9+1) — 43 (16+14+13+0).

Наши: Романов (23.39/2/+2) — Дадонов (11.47/1/-1).

22 января. Нью-Йорк. UBS Arena.