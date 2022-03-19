«Айлендерс» победил «Даллас», Гурьянов забросил шайбу

«Айлендерс» победил «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2.

В составе «Айлендерс» отличились Райан Пулок и Брок Нельсон, оформивший хет-трик. У «Далласа» шайбы забросили Джейкоб Петерсон и россиянин Денис Гурьянов, для которого это 10-я шайба в сезоне.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 37 из 39 бросков.

У «Далласа» 69 очков и 9-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрал 61 очко и занимает 10-ю позицию в Восточной конференции.