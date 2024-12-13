«Айлендерс» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Айлендерс» набрали 31 очко в 31 матче и идут на 10-й строчке в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции (20 очков в 29 играх).