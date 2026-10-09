«Айлендерс» переиграли «Чикаго», Сорокин сделал 22 сэйва

«Айлендерс» выиграли у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на «UBS Арене» в Элмонте.

У хозяев дубль оформил Бо Хорват, а также по одной шайбе забросили Эмиль Хейнеман и Энтони Дюклер. Единственный гол гостей на счету Фрэнка Назара.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 4 очка в 4 матчах и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 2 очка в 5 играх.

Следующим соперником «Островитян» будет «Тампа» , а «Блэкхокс» сыграют с «Каролиной». Оба матча пройдут 11 октября.