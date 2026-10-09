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«Айлендерс» переиграли «Чикаго», Сорокин сделал 22 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» выиграли у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на «UBS Арене» в Элмонте.

У хозяев дубль оформил Бо Хорват, а также по одной шайбе забросили Эмиль Хейнеман и Энтони Дюклер. Единственный гол гостей на счету Фрэнка Назара.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 4 очка в 4 матчах и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 2 очка в 5 играх.

Следующим соперником «Островитян» будет «Тампа» , а «Блэкхокс» сыграют с «Каролиной». Оба матча пройдут 11 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 октября, 02:30. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Чикаго
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Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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1 Каролина 7 5 2 11
2 Рейнджерс 7 5 2 10
3 Питтсбург 6 3 3 7
4 Вашингтон 5 3 2 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Коламбус 4 2 2 4
7 Айлендерс 5 2 3 4
8 Филадельфия 7 0 7 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 5 4 1 8
2 Оттава 5 4 1 8
3 Бостон 6 4 2 8
4 Торонто 6 3 3 7
5 Баффало 6 3 3 6
6 Флорида 6 2 4 6
7 Монреаль 5 2 3 5
8 Детройт 5 1 4 3
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 6 4 2 8
2 Миннесота 5 3 2 7
3 Виннипег 5 3 2 7
4 Колорадо 5 3 2 6
5 Нэшвилл 5 2 3 6
6 Сент-Луис 5 2 3 5
7 Даллас 5 2 3 5
8 Чикаго 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 6 5 1 10
2 Эдмонтон 5 4 1 9
3 Анахайм 5 4 1 8
4 Сиэтл 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 5 3 2 6
6 Ванкувер 7 2 5 4
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