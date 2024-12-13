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Сегодня, 06:09

«Айлендерс» обыграли «Чикаго», Сорокин сделал 26 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Чикаго» — 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)

Голы: Бедард — 6 (бол., Донато, Власик), 16:47 — 0:1. Чоловски — 3 (Хольмстрем, Пажо), 26:59 — 1:1. Хольмстрем — 8 (Пулок, Пажо), 34:06 — 2:1. Добсон — 3 (Нельсон, Ли), 45:39 — 3:1. Хорват — 8 (Хольмстрем, Пажо), 46:36 — 4:1. Цыплаков — 6 (Палмиери, Добсон), 47:58 — 5:1. Броди — 1 (Бедард, Фолиньо), 51:04 — 5:2. Бертуцци — 7 (Холл), 58:50 — 5:3. Бертуцци — 8 (Власик, Бедард), 59:50 — 5:4.

Вратари: Сорокин — Содерблум (Коммессо, 47:58).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (6+8+7) — 29 (11+5+13).

Наши: Романов (22.19/2/0), Цыплаков (15.46/2/+2) — Михеев (15.58/2/-2).

13 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 16170 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 32 19 13 41
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
7 Питтсбург 31 13 18 30
8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 29 18 11 38
3 Бостон 30 15 15 33
4 Тампа-Бэй 26 14 12 30
5 Оттава 28 13 15 28
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Сент-Луис 30 14 16 30
6 Юта 28 12 16 29
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 29 17 12 37
3 Эдмонтон 29 17 12 36
4 Ванкувер 27 14 13 33
5 Калгари 29 14 15 33
6 Сиэтл 30 14 16 30
7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
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13.12 03:00
Торонто – Анахайм
 3 : 2
13.12 03:00
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
 3 : 1
13.12 03:00
Филадельфия – Детройт
 4 : 1
13.12 03:00
Коламбус – Вашингтон
 1 : 2 ОТ
13.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 2 : 9
13.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 5 : 4
13.12 04:00
Виннипег – Вегас
 2 : 3 ОТ
13.12 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 3 : 4
13.12 04:00
Даллас – Нэшвилл
 1 : 4
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Миннесота – Эдмонтон
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