«Айлендерс» обыграли «Чикаго», Сорокин сделал 26 сэйвов
«Айлендерс» обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Чикаго» — 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)
Голы: Бедард — 6 (бол., Донато, Власик), 16:47 — 0:1. Чоловски — 3 (Хольмстрем, Пажо), 26:59 — 1:1. Хольмстрем — 8 (Пулок, Пажо), 34:06 — 2:1. Добсон — 3 (Нельсон, Ли), 45:39 — 3:1. Хорват — 8 (Хольмстрем, Пажо), 46:36 — 4:1. Цыплаков — 6 (Палмиери, Добсон), 47:58 — 5:1. Броди — 1 (Бедард, Фолиньо), 51:04 — 5:2. Бертуцци — 7 (Холл), 58:50 — 5:3. Бертуцци — 8 (Власик, Бедард), 59:50 — 5:4.
Вратари: Сорокин — Содерблум (Коммессо, 47:58).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (6+8+7) — 29 (11+5+13).
Наши: Романов (22.19/2/0), Цыплаков (15.46/2/+2) — Михеев (15.58/2/-2).
13 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 16170 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|28
|18
|10
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|29
|18
|11
|38
|3
|Бостон
|30
|15
|15
|33
|4
|Тампа-Бэй
|26
|14
|12
|30
|5
|Оттава
|28
|13
|15
|28
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|6
|Юта
|28
|12
|16
|29
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|27
|14
|13
|33
|5
|Калгари
|29
|14
|15
|33
|6
|Сиэтл
|30
|14
|16
|30
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|13.12
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|3 : 2
|13.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|3 : 1
|13.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|4 : 1
|13.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|1 : 2 ОТ
|13.12
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|2 : 9
|13.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|5 : 4
|13.12
|04:00
|
Виннипег – Вегас
|2 : 3 ОТ
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|3 : 4
|13.12
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|1 : 4
|13.12
|04:30
|
Миннесота – Эдмонтон
|1 : 7
|13.12
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|05:00
|
Колорадо – Юта
|1 : 4
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Бостон
|- : -