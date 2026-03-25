Михеев забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Чикаго» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 19-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Илья Михеев. Счет стал 2:1 в пользу «Блэкхокс».

Теперь у 31-летнего россиянина 28 (14+14) очков в 66 играх этого сезона.