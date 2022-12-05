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Сегодня, 06:13

«Айлендерс» обыграли «Чикаго». Варламов сделал 21 сэйв

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на своем льду переиграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил все 21 бросок по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» идет на 5-м месте в Восточной конференции — 32 очка. «Чикаго» занимает 15-ю строчку в Западной конференции — 18 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Чикаго» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Мартин — 3 (Сизикас, Мэйфилд), 28:58 — 1:0. Паризе — 8 (Пелек, Пулок), 34:31 — 2:0. Нельсон — 12 (Бовилье, Ли), 35:14 — 3:0.

Вратари: Варламов — Содерблум.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 40 (10+20+10) — 21 (8+6+7).

Наши: Романов (20.27/1/+1) — -.

5 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 25 20 5 41
2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 26 11 15 27
6 Вашингтон 26 10 16 24
7 Филадельфия 25 8 17 21
8 Коламбус 23 8 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 23 20 3 40
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 22 13 9 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 24 11 13 22
7 Аризона 22 7 15 18
8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 18 8 37
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 25 14 11 28
5 Калгари 24 11 13 25
6 Ванкувер 25 10 15 23
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 26 6 20 15
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8.12
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10.12
5.12 02:00
Коламбус – Детройт
 2 : 4
5.12 03:00
Баффало – Сан-Хосе
 6 : 3
5.12 03:30
Айлендерс – Чикаго
 3 : 0
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 47
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 25 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 25 21
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 25 18
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 9 2.09
Кевин Ланкинен

Кевин Ланкинен

Нэшвилл

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