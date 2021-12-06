«Айлендерс» по буллитам уступили «Чикаго» и продлили серию поражений до 11 матчей

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступили «Чикаго» со счетом 2:3.

В основное время на шайбы Брэндона Хагеля и Дилана Строума «островитяне» ответили точными бросками Жана-Габриэля Пажо и Ноа Добсона, который сравнял счет за три секунды до конца третьего периода. Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 24 броска.

«Айлендерс» не выигрывают на протяжении 11 матчей. С 15 очками они занимают 14-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 20 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Чикаго» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хагель — 8 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 6:49 — 0:1. Пажо — 2 (бол., Ахо, Барзал), 28:03 — 1:1. Строум — 2, 45:59 — 1:2. Добсон — 1 (Барзал, Бэйли), 59:56 — 2:2.

Победный буллит: Кейн.

Вратари: Варламов — Флери.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (8+7+9+0) — 26 (10+4+10+2).

Наши: — .

6 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.