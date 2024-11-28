«Айлендерс» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» переиграл «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3.

Авторами голов «Брюинз» стали оформившие по дублю Брэд Маршан, Павел Заха, а также Никита Задоров и Морган Гики.

За «Айлендерс» отличились оформивший дубль Брок Нельсон и Максим Цыплаков.

«Бостон» набрал 25 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 21 очком идет 11-м.