«Айлендерс» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» обыграл «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У гостей голы забили Алекс Стивс (дважды) и Таннер Жанно, у хозяев — Мэтью Барзал.

«Бостон» в 25 матчах набрал 28 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Айлендерс» 28 очков после 24 игр и шестое место.

В следующем матче «Бостон» 28 ноября примет «Рейнджерс», а «Айлендерс» 29 ноября сыграет на своем льду с «Филадельфией».

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