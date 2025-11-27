«Айлендерс» потерпели поражение от «Бостона», Сорокин сделал 11 сейвов

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

У гостей дубль оформил Алекс Стивс и один гол забил Таннер Жанно. Единственная шайба хозяев на счету Мэтью Барзала.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 11 из 14 бросков по воротам.

«Бостон» набрал 28 очков в 25 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 5-й строчке — 28 очков в 24 играх.