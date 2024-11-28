«Бостон» переиграл «Айлендерс», Цыплаков и Задоров набрали по 2 очка
«Бостон» на выезде одержал победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
За «Брюинз» отличились оформившие дубли Брэд Маршан и Павел Заха, а также Морган Гики и забросивший в пустые ворота Никита Задоров.
Авторами заброшенных шайб «Айлендерс» стали оформивший дубль Брок Нельсон и Максим Цыплаков, также отдавший результативный пас. Голкипер команды Илья Сорокин отразил 15 из 20 бросков соперников по своим воротам.
«Бостон» с 25 очками после 24 матчей расположился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Айлендерс» занимает 11-е место, набрав 21 очко в 23 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Бостон» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Голы: Маршан — 7 (Э. Линдхольм), 0:57 — 0:1. Маршан — 8 (Бразо, Э. Линдхольм), 6:31 — 0:2. Цыплаков — 3 (Нельсон), 12:50 — 1:2. Нельсон — 9 (Цыплаков, Джордж), 28:52 — 2:2. Гики — 2 (Заха, Пастрняк), 31:59 — 2:3. Нельсон — 10 (Пулок, Хорват), 39:52 — 3:3. Заха — 4 (Пик, Пастрняк), 50:48 — 3:4. Заха — 5 (Пастрняк, Задоров), 53:23 — 3:5. Задоров — 1 (п.в., Э. Линдхольм), 57:58 — 3:6.
Вратари: Сорокин (56:09 — 57:58) — Корписало.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 24 (8+6+10) — 21 (9+5+7).
Наши: Романов (20.20/0/-2), Цыплаков (16.16/2/0) — Задоров (21.32/2/+2).
28 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|33
|2
|Нью-Джерси
|25
|15
|10
|32
|3
|Вашингтон
|22
|15
|7
|31
|4
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|5
|Филадельфия
|22
|9
|13
|21
|6
|Айлендерс
|23
|8
|15
|21
|7
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|8
|Питтсбург
|24
|8
|16
|20
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|21
|13
|8
|28
|2
|Флорида
|22
|12
|10
|25
|3
|Бостон
|24
|11
|13
|25
|4
|Тампа-Бэй
|21
|11
|10
|24
|5
|Баффало
|22
|11
|11
|23
|6
|Детройт
|21
|9
|12
|20
|7
|Оттава
|21
|9
|12
|19
|8
|Монреаль
|21
|7
|14
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|22
|18
|4
|36
|2
|Миннесота
|22
|14
|8
|32
|3
|Даллас
|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|22
|7
|15
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|22
|14
|8
|30
|2
|Калгари
|22
|12
|10
|27
|3
|Ванкувер
|21
|11
|10
|25
|4
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|25
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Анахайм
|20
|8
|12
|19
|8
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|19
|28.11
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|4 : 3
|28.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Сент-Луис
|0 : 3
|28.11
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|0 : 1
|28.11
|03:30
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|28.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|4 : 5
|28.11
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|3 : 6
|28.11
|03:30
|
Коламбус – Монреаль
|- : -
|28.11
|03:30
|
Детройт – Калгари
|- : -
|28.11
|03:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 1
|28.11
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|- : -
|28.11
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Сиэтл – Анахайм
|- : -
|28.11
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|- : -
|28.11
|06:00
|
Лос-Анджелес – Виннипег
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -