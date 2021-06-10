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«Айлендерс» вышли в третий раунд плей-офф НХЛ

05:02
10 июня. «Айлендерс» — «Бостон» — 6:2. Фото Twitter
10 июня. «Айлендерс» — «Бостон» — 6:2. Фото Twitter
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«Айлендерс» переиграли «Бостон» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ (6:2). Команда из Нью-Йорка выиграла серию — 4-2.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сыграл всю встречу и отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Следующим соперником «Айлендерс» будет «Тампа-Бэй».

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