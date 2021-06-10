«Айлендерс» вышли в третий раунд плей-офф НХЛ
05:02
«Айлендерс» переиграли «Бостон» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ (6:2). Команда из Нью-Йорка выиграла серию — 4-2.
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сыграл всю встречу и отразил 23 из 25 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
Следующим соперником «Айлендерс» будет «Тампа-Бэй».
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