«Айлендерс» обыграли «Бостон». Сорокин сделал 26 сэйвов
«Айлендерс» переиграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Команда из Нью-Йорка прервала трехмачетвую серию поражений.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Бостон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Холл — 11 (Смит, Райлли), 17:26 — 0:1. Пажо — 7 (бол., Добсон, Барзал), 31:30 — 1:1. Добсон — 8 (Нельсон), 45:50 — 2:1. Барзал — 12 (Беллоуз, Пелек), 53:32 — 3:1. Нельсон — 16 (п.в., Хара), 58:47 — 4:1.
Вратари: Сорокин — Ульмарк (57:06 — 58:47).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (6+13+10) — 27 (13+7+7).
18 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 16518 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|2
|Каролина
|47
|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|47
|23
|24
|47
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|48
|33
|15
|71
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|47
|21
|26
|50
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|50
|23
|27
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|3 : 5
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|- : -
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|66
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|66
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09