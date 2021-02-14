«Айлендерс» победил «Бостон», Варламов отразил 28 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 4:2.

На шайбы Брэда Маршанда и Патриса Бержерона хозяева ответили дублем Жана-Габриэля Пажо, еще по шайбе забросили Джордан Эбербле и Мэтью Барзал. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 28 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 15 очками занимает четвертое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 22 очками — на первой строчке.