«Айлендерс» победил «Бостон», Варламов отразил 41 бросок

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Бостон» со счетом 3:1. Дубль оформил Кэл Клаттербак, еще одна шайба у Энтони Бовилье.

В состсаве «Брюинс» отличился Майк Райлли.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 41 бросок по своим воротам.

«Бостон» занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» — на 14-м месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Клаттербак — 4, 11:47 — 1:0. Бовилье — 4 (бол., Сало, Бэйли), 21:44 — 2:0. Клаттербак — 5 (п.в., Ли), 57:43 — 3:0. Райлли — 3 (Карло, Ульмарк), 59:06 — 3:1.

Вратари: Варламов — Ульмарк (58:21).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 28 (10+12+6) — 41 (8+21+12).

17 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.