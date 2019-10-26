«Айлендерс» без Варламова обыграл «Оттаву»

«Айлендерс» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это шестая подряд победа команды Барри Тротца.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

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Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Эннис — 1 (Шабо, К. Браун), 7:59 — 1:0. Ледди — 1 (Мартин, Бойчак), 13:00 — 1:1. Ледди — 2 (бол., буллит), 17:19 — 1:2. Мартин — 2 (Ледди, Клаттербак), 24:58 — 1:3. Брассар — 2 (Барзал, Тэйвз), 26:08 — 1:4. Эннис — 2 (бол., Л. Браун, Дюклер), 47:08 — 2:4.

Вратари: Нильссон (Андерсон, 26:08, 57:38) — Грайсс.

Штраф: 25 — 31.

Броски: 32 (8+14+10) — 25 (13+7+5).

Наши: Зайцев (23.55/1/0), Наместников (18.26/2/-1) — -.

26 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

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