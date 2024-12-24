«Айлендерс» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Баффало» со счетом 1:7.

После этого матча «Айлендерс» с 33 очками занимают 13-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 28 очками — на последней строчке.