«Айлендерс» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» победил «Баффало» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ю-би-эс».

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 26 бросков из 28 одержал первую победу в сезоне.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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