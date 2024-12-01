«Айлендерс» — «Баффало»: видеообзор матча

«Айлендерс» дома победили «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

После этого матча «Айлендерс» и «Баффало» имеют по 24 очка и занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции соответственно.