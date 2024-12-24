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Сегодня, 06:10

«Айлендерс» уступили «Баффало», Сорокин пропустил шесть шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Баффало» со счетом 1:7.

В составе «островитян» отличился Кайл Палмьери, вратарь Илья Сорокин отразил 18 бросков из 24. У «Сэйбрз» 3 (2+1) очка набрал Иржи Кулих, по голу забили Бек Маленстин, Джейсон Закер, Зак Бенсон, Джек Куинн и Тэйг Томпсон, Расмус Далин оформил ассистентский покер.

После этого матча «Айлендерс» с 33 очками занимают 13-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 28 очками — на последней строчке.

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«Айлендерс» — «Баффало» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)

Голы: Маленстин — 3 (Брайсон, Маклеод), 2:07 — 0:1. Кулих — 5 (Козенс, Далин), 16:49 — 0:2. Зукер — 9 (бол., Куинн, Далин), 26:53 — 0:3. Бенсон — 5 (Далин, Кулих), 35:45 — 0:4. Куинн — 4 (Козенс, Петерка), 38:21 — 0:5. Палмиери — 12 (Дюклер, Джордж), 39:05 — 1:5. Томпсон — 17 (п.в., Далин), 50:07 — 1:6. Кулих — 6, 55:49 — 1:7.

Вратари: Сорокин — Луукконен.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 28 (5+11+12) — 25 (8+12+5).

Наши: Романов (20.17/3/-1), Цыплаков (15.50/5/-1) — -.

24 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 32 19 13 38
5 Юта 33 16 17 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 47
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 33 16 17 39
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 32 13 19 30
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Питтсбург – Филадельфия
 7 : 3
24.12 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 0 : 4
24.12 03:00
Коламбус – Монреаль
 5 : 4
24.12 03:00
Бостон – Вашингтон
 4 : 1
24.12 03:00
Детройт – Сент-Луис
 0 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Баффало
 1 : 7
24.12 04:00
Нэшвилл – Каролина
 5 : 2
24.12 04:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3
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Ванкувер – Сан-Хосе
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