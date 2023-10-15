«Айлендерс» обыграли «Баффало», у Сорокина 27 отраженных бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Баффало» со счетом 3:2.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 27 бросков из 29.

В следующем матче «Айлендерс» 18 октября встретятся с «Аризоной», «Баффало» в этот же день сыграет с «Тампой».