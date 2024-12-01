«Айлендерс» победили «Баффало», Сорокин впервые в сезоне сыграл на ноль
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Баффало» со счетом 3:0.
Отличились Андерс Ли и Симон Хольмстрем, оформивший дубль. Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил все 29 бросков и первый раз в сезоне сыграл на ноль.
После этого матча «Айлендерс» и «Баффало» имеют по 24 очка и занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Баффало» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ли — 10 (бол., Палмиери, Чоловски), 27:23 — 1:0. Хольмстрем — 6 (Ли), 29:28 — 2:0. Хольмстрем — 7 (п.в.), 59:52 — 3:0.
Вратари: Сорокин — Раймер (57:01 — 59:26, 59:34 — 59:52).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 20 (6+8+6) — 29 (9+7+13).
Наши: Романов (21.27/2/+2), Цыплаков (16.36/1/0) — -.
1 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 16299 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|24
|17
|7
|35
|2
|Нью-Джерси
|27
|16
|11
|34
|3
|Каролина
|24
|16
|8
|33
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Айлендерс
|25
|9
|16
|24
|7
|Питтсбург
|26
|10
|16
|24
|8
|Коламбус
|22
|10
|12
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|25
|15
|10
|31
|2
|Торонто
|23
|14
|9
|30
|3
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|4
|Бостон
|25
|11
|14
|25
|5
|Баффало
|24
|11
|13
|24
|6
|Детройт
|23
|10
|13
|22
|7
|Оттава
|23
|10
|13
|21
|8
|Монреаль
|23
|8
|15
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|22
|14
|8
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|26
|5
|Сент-Луис
|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|23
|9
|14
|22
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Калгари
|25
|12
|13
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|23
|12
|11
|26
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|1.12
|00:15
|
Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 5
|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|6 : 2
|1.12
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|3 : 0
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|3 : 2 ОТ
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -