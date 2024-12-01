«Айлендерс» победили «Баффало», Сорокин впервые в сезоне сыграл на ноль

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграли «Баффало» со счетом 3:0.

Отличились Андерс Ли и Симон Хольмстрем, оформивший дубль. Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил все 29 бросков и первый раз в сезоне сыграл на ноль.

После этого матча «Айлендерс» и «Баффало» имеют по 24 очка и занимают 11-е и 10-е места в Восточной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Баффало» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ли — 10 (бол., Палмиери, Чоловски), 27:23 — 1:0. Хольмстрем — 6 (Ли), 29:28 — 2:0. Хольмстрем — 7 (п.в.), 59:52 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Раймер (57:01 — 59:26, 59:34 — 59:52).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 20 (6+8+6) — 29 (9+7+13).

Наши: Романов (21.27/2/+2), Цыплаков (16.36/1/0) — -.

1 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 16299 зрителей.