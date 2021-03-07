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«Айлендерс» победили «Баффало», Сорокин отразил 25 бросков

22:36
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«Айлендерс» победили «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Островитяне» переиграли соперника со счетом 5:2.

Дубль в составе победителей сделал нападающий Брон Нельсон.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Баффало» — 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)

Голы: Ли — 12 (Эберле, Добсон), 25:13 — 1:0. Нельсон — 8 (Вальстрем, Ледди), 26:15 — 2:0. Сизикас — 4 (Пажо, Пелек), 36:56 — 3:0. Скиннер — 1 (Лазар, Миттельштадт), 45:41 — 3:1. Миллер — 3 (Айкел, Холл), 49:35 — 3:2. Клаттербак — 3 (Мартин), 52:57 — 4:2. Нельсон — 9 (п.в., Пулок), 57:48 — 5:2.

Вратари: Сорокин — Юханссон (57:33 — 57:48).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+11+11) — 27 (6+7+14).

Наши: — - -.

7 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2020-2021/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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