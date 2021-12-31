«Айлендерс» обыграли «Баффало», Варламов отразил 36 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Баффало» со счетом 4:1.

В составе «островитян» отличились Мэтью Барзал, Киффер Беллоуз, Андерс Ли и Ноа Добсон, вратарь Семен Валамов отразил 36 бросков. У «Сэйбрз» шайбу забросил Кайл Окпосо.

После этого матча «Айлендерс» с 24 очками занимают 14-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 25 очками — на 13-й строчке.