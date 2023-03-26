«Айлендерс» уступили «Баффало», Варламов отразил 33 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Баффало» со счетом 0:2.

Отличились Кайл Окпосо с передачи Ильи Любушкина, а также Джефф Скиннер. Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 33 броска из 34.

После этого матча «Айлендерс» с 83 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 76 очками — на 11-й строчке.