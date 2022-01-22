«Айлендерс» переиграли «Аризону». Сорокин стал третьей звездой матча

«Айлендерс» обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой встречи. Он отразил 17 из 17 бросков по своим воротам.

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Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Аризона» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мэйфилд — 2 (Пелек, Барзал), 13:51 — 1:0. Чарник — 2 (Ли, Мэйфилд), 16:49 — 2:0. Нельсон — 12 (Пелек, Бэйли), 41:22 — 3:0. Нельсон — 13 (Бовилье, Бэйли), 49:59 — 4:0.

Вратари: Сорокин (8:48 — 9:15) — Уэджвуд.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 34 (8+6+20) — 17 (4+9+4).

Наши: — - Любушкин (19.14/2/0).

22 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.