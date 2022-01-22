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Сегодня, 06:04

«Айлендерс» переиграли «Аризону». Сорокин стал третьей звездой матча

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» обыграли «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу кряду.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой встречи. Он отразил 17 из 17 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Аризона» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мэйфилд — 2 (Пелек, Барзал), 13:51 — 1:0. Чарник — 2 (Ли, Мэйфилд), 16:49 — 2:0. Нельсон — 12 (Пелек, Бэйли), 41:22 — 3:0. Нельсон — 13 (Бовилье, Бэйли), 49:59 — 4:0.

Вратари: Сорокин (8:48 — 9:15) — Уэджвуд.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 34 (8+6+20) — 17 (4+9+4).

Наши: — - Любушкин (19.14/2/0).

22 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Рейнджерс»
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 27 10 56
2 Рейнджерс 41 26 15 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Айлендерс 33 14 19 34
7 Филадельфия 40 13 27 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 27 11 57
2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 36 17 19 40
6 Даллас 37 19 18 40
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Лос-Анджелес 41 20 21 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 39 18 21 39
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 39 12 27 28
Результаты / календарь
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25.01
26.01
27.01
22.01 03:00
Каролина – Рейнджерс
6 : 3
22.01 03:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 5
22.01 03:30
Айлендерс – Аризона
 4 : 0
22.01 03:30
Детройт – Даллас
 - : -
22.01 04:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
22.01 06:00
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
22.01 06:00
Ванкувер – Флорида
 - : -
22.01 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
22.01 21:00
Баффало – Филадельфия
 - : -
22.01 23:00
Бостон – Виннипег
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 40 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 40 25
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 26 2.03
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 26 2.13
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