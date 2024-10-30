«Айлендерс» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Анахайм» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Анахайм» с 9 очками в 9 матчах занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке «Востока» с 8 очками в 9 играх.