«Айлендерс» уступили «Анахайму», Сорокин сделал 19 сейвов

«Айлендерс» дома проиграли «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу хозяев забросил Мэттью Барзал. У гостей забили Лео Карлссон, Трой Терри и Фрэнк Ватрано.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 19 бросков.

«Анахайм» поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Айлендерс» идут на 14-й строчке «Востока» с 8 очками в 9 играх.