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Сегодня, 06:13

«Айлендерс» победили «Анахайм», Варламов сделал 20 сэйвов

Руслан Минаев
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«Айлендерс» дома обыграли «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У клуба из Нью-Йорка ассистсентский дубль оформил Ноа Добсон. Российский вратарь Семен Варламов совершил 20 сэйвов.

У «Дакс» результативной передачей отметился россиянин Павел Минтюков.

«Айлендерс» одержали 4-ю победу подряд. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Дакс» потерпели 4-е поражение кряду. «Анахайм» с 20 очками — на 15-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Палмиери — 9 (Нельсон, Фэшинг), 20:40 — 1:0. Сизикас — 5 (Клаттербак, Добсон), 26:32 — 2:0. Терри — 6 (бол., Минтюков, Карлссон), 27:47 — 2:1. Хенрик — 5 (Вааканайнен, Лисон), 33:29 — 2:2. С. Кэррик — 6, 45:07 — 2:3. Барзал — 10 (бол., Хорват, Добсон), 47:46 — 3:3. Хольмстрем — 8 (мен., Пажо), 58:27 — 4:3.

Вратари: Варламов — Гибсон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (13+13+8+0) — 22 (2+9+11+0).

Наши: Романов (22.45/1/+2) — Любушкин (18.51/0/-1), Минтюков (18.37/1/-2).

14 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 14207 зрителей

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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НХЛ: «Питтсбург» победил «Монреаль», «Айлендерс» обыграли «Анахайм». Результаты матчей 14 декабря

«Нью-Джерси» победил «Бостон» в овертайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 28 15 13 33
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 27 15 12 31
6 Каролина 28 15 13 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Флорида 28 17 11 36
3 Торонто 26 15 11 35
4 Детройт 28 15 13 34
5 Тампа-Бэй 30 13 17 31
6 Монреаль 29 12 17 28
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 23 11 12 22
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 28 17 11 36
2 Даллас 27 16 11 35
3 Виннипег 27 16 11 34
4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Аризона 28 13 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 28 9 19 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 29 19 10 39
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 26 13 13 27
5 Калгари 29 11 18 26
6 Сиэтл 30 9 21 25
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
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19.12
14.12 03:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 4 Б
14.12 03:30
Нью-Джерси – Бостон
 2 : 1 ОТ
14.12 03:30
Айлендерс – Анахайм
 4 : 3
14.12 06:00
Колорадо – Баффало
 - : -
14.12 06:30
Лос-Анджелес – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 47
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

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Остон Мэттьюс

Торонто

 26 21
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 29 19
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
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Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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