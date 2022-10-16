«Айлендерс» разгромили «Анахайм», Сорокин отразил 22 броска
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Анахайм» со счетом 7:1.
Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 22 броска по воротам, Андрес Ли оформил ассистентский хет-трик.
В следующем матче «Айлендерс» 19 октября сыграют с «Сан-Хосе», «Анахайм» днем ранее встретятся с «Рейнджерс».
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«Айлендерс» — «Анахайм» — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Голы: Мэйфилд — 1 (Ли, Бовилье), 10:34 — 1:0. Добсон — 2 (Мартин), 12:08 — 2:0. Вальстрем — 1 (Пажо), 25:34 — 3:0. Мэйфилд — 2 (Барзал, Паризе), 32:55 — 4:0. Бовилье — 1 (Пулок, Ли), 34:27 — 5:0. Терри — 3, 41:29 — 5:1. Сало — 1 (Барзал, Ли), 53:03 — 6:1. Сало — 2 (Вальстрем, Нельсон), 59:02 — 7:1.
Вратари: Сорокин — Гибсон (Столарз, 40:00).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 38 (14+13+11) — 23 (6+9+8).
Наши: Романов (19.07/1/0) — Куликов (21.11/1/-4).
16 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|5
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|3
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00