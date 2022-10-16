«Айлендерс» разгромили «Анахайм», Сорокин отразил 22 броска

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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Анахайм» со счетом 7:1.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 22 броска по воротам, Андрес Ли оформил ассистентский хет-трик.

В следующем матче «Айлендерс» 19 октября сыграют с «Сан-Хосе», «Анахайм» днем ранее встретятся с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Анахайм» — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Мэйфилд — 1 (Ли, Бовилье), 10:34 — 1:0. Добсон — 2 (Мартин), 12:08 — 2:0. Вальстрем — 1 (Пажо), 25:34 — 3:0. Мэйфилд — 2 (Барзал, Паризе), 32:55 — 4:0. Бовилье — 1 (Пулок, Ли), 34:27 — 5:0. Терри — 3, 41:29 — 5:1. Сало — 1 (Барзал, Ли), 53:03 — 6:1. Сало — 2 (Вальстрем, Нельсон), 59:02 — 7:1.

Вратари: Сорокин — Гибсон (Столарз, 40:00).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 38 (14+13+11) — 23 (6+9+8).

Наши: Романов (19.07/1/0) — Куликов (21.11/1/-4).

16 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.