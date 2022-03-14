39 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Анахайм»

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Анахайм» со счетом 4:3.

В составе «островитян» дубль на счету Кайл Палмьери, еще по шайбе забросили Зак Паризе и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 39 бросков. У «Дакс» отличились Джош Мансон, Исак Лундстрем и Адам Хенрик.

После этого матча «Айлендерс» с 56 очками занимают десятое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 64 очками — на 12-й строчке Запада.