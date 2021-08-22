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Айкелу пока не сделали операцию, он может пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ

19:54
Джек Айкел. Фото Getty Images
Джек Айкел. Фото Getty Images
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Нападающий «Баффало» Джек Айкел может пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ. Он так и не сделал операция по поводу грыжи в шейном отделе позвоночника, сообщает TFP.

Айкел и «Сэйбрз» не смогли договориться о методах лечения травмы: Айкел склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как ее до сих пор не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

При этом сохраняется возможность обмена игрока, который открыто говорил о недовольстве сложившейся ситуацией.

Навечно в черной дыре. Один из лучших хоккеистов США не может вырваться из плена главного аутсайдера НХЛ

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Иван Шитик все материалы автора

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