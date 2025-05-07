Айкел стал первым игроком в истории «Вегаса», набравшим 100 очков за сезон в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел установил клубный рекорд результативности, сообщает пресс-служба НХЛ.

28-летний американец отметился результативной передачей в первом матче серии против «Эдмонтона» в четвертьфинале Кубка Стэнли.

Теперь в активе Айкела 100 (29+71) очков в сезоне-2024/25 с учетом регулярного чемпионата и плей-офф. Он стал первым игроком в истории «Вегаса», кому покорилась данная отметка.