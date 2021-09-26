Айкел согласен уйти из «Баффало» в любую команду
22:02
Нападающий «Баффало» Джек Айкел хочет покинуть клуб. Он согласен на обмен в любую команду, сообщает журналист Ник Кипреос.
Ранее руководство клуба лишило Айкела статуса капитана команды.
Форвард и «Баффало» пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата НХЛ.
Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.
На счету 24-летнего Айкела 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.
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