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Сегодня, 21:21

Айкел сможет сыграть за «Вегас» через один-два месяца

Главный тренер «Вегаса» назвал сроки возвращения нападающего Айкела
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур заявил, что нападающий Джек Айкел пока еще не восстановился после операции. Он сможет выйти на лед в официальной игре только через один-два месяца, сообщает The Score.

В нынешнем сезоне хоккеист еще не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займет от 3 до 5 месяцев. В декабре американец приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

Джек Айкел
ХК Вегас Голден Найтс
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 41 56
Джонатан Юбердо

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Леон Драйзайтль

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И Г
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Александр Овечкин

Вашингтон

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Крис Крайдер

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Леон Драйзайтль

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Игорь Шестеркин

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