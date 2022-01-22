Айкел сможет сыграть за «Вегас» через один-два месяца

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур заявил, что нападающий Джек Айкел пока еще не восстановился после операции. Он сможет выйти на лед в официальной игре только через один-два месяца, сообщает The Score.

В нынешнем сезоне хоккеист еще не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займет от 3 до 5 месяцев. В декабре американец приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».