Айкел провел первую тренировку в составе «Вегаса»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел начал тренировки с командой, сообщает журналист Джесси Грейнджер.

Jack Eichel has officially joined the Golden Knights on the ice at City National Arena. pic.twitter.com/c8dwLCMjLR — Jesse Granger (@JesseGranger_) January 11, 2022

В нынешнем сезоне хоккеист еще не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займет от 3 до 5 месяцев. В декабре американец приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».