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Айкел провел первую тренировку в составе «Вегаса»

21:30
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Форвард «Вегаса» Джек Айкел начал тренировки с командой, сообщает журналист Джесси Грейнджер.

В нынешнем сезоне хоккеист еще не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займет от 3 до 5 месяцев. В декабре американец приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Ранее у Айкела были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

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Иван Шитик все материалы автора
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