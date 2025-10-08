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8 октября 2025, 23:25

Айкел подпишет новый контракт с «Вегасом» на 8 лет с зарплатой 13,5 миллиона в год

Джек Айкел.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

По данным источника, 28-летний американец заключит соглашение на 8 лет и заработает 108 миллионов долларов (13,5 миллиона долларов в год).

Айкел перешел в «Вегас» в ноябре 2021 года в результате обмена из «Баффало». Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2023 году.

В сезоне-2025/26 Айкел провел 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 94 (28+66) очка, а также принял участие в 11 играх Кубка Стэнли и набрал 10 (1+9) очков.

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Джек Айкел
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