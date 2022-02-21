Айкел оформил дубль в матче с «Сан-Хосе», впервые забив за «Вегас»

Форвард «Вегаса» Джек Айкел отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

25-летний американец оформил дубль, забив на 15-й и 22-й минутах. Нападающий впервые забил за «Вегас» после перехода в клуб. 20 февраля в матче с «Лос-Анджелесом» Айкел набрал первое очко, сделав результативную передачу.

Айкел 17 февраля дебютировал за «Вегас» после восстановления от операции по замене диска в шейном отделе позвоночника, которую ему сделали 12 ноября прошлого года.

Форвард пропустил последние 33 матча прошлого чемпионата из-за грыжи межпозвоночного диска. В общей сложности второй номер драфта 2015 года сыграл в составе «Баффало» 375 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 355 (139+216) очков.