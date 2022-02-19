Айкел набрал первое очко за «Вегас»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Лос-Анджелесом».

На 27-й минуте встречи форвард «Голден Найтс» Джек Айкел отличился результативной передачей на Макса Пачиоретти. Для 25-летнего американца это первое очко за «Вегас».

Айкел 17 февраля дебютировал за «Вегас» после восстановления от операции по замене диска в шейном отделе позвоночника, которую ему сделали 12 ноября прошлого года.

Форвард пропустил последние 33 матча прошлого чемпионата из-за грыжи межпозвоночного диска. В общей сложности второй номер драфта 2015 года сыграл в составе «Баффало» 375 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 355 (139+216) очков.