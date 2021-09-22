Айкел может лишиться капитанской нашивки в «Баффало»

Нападающий «Баффало» Джек Айкел может быть лишен статуса капитана команды, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

Айкел и клуб пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.

Айкелу 24 года, на его счету 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.