Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Айкел может лишиться капитанской нашивки в «Баффало»

22:44
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Теги:

Нападающий «Баффало» Джек Айкел может быть лишен статуса капитана команды, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

Айкел и клуб пока так и не могут договориться о способе лечения травмы игрока. Если ситуация не изменится, то хоккеист может устроить забастовку и пропустить старт регулярного чемпионата

Напомним, что хоккеист пропустил 33 матча из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. Хоккеист хочет, чтобы его прооперировали в ближайшее время, но врач «Баффало» выступает категорически против такого решения.

Айкелу 24 года, на его счету 374 матчей в НХЛ, в которых он набрал 355 (139+216) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Позиция, как в сборной, и ключевой угловой. Головин помог «Монако» обыграть «Сент-Этьен»
Капризов отрезал пути к отступлению. Теперь он обязан играть как суперзвезда в каждом матче
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Ювентус» не может выиграть в четвертом матче серии А подряд и находится в зоне вылета
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд